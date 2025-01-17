الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من اليوم الجمعة 17 يناير إلى الثلاثاء 21 يناير 2025على النحو التالي:

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية خاصة ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب آخر الليل غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية –غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب صباحاً يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية - غائم جزئياً إلى غائم أحياناً شمالاً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والاتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الأضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.