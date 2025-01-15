طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ، و حركتها جنوبية غربية – شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:14 والمد الثاني عند الساعة 04:31، والجزر الأول عند الساعة 08:04 والجزر الثاني عند الساعة 23: 21.

كما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 00:06 ، و الجزر الأول عند الساعة 17:22.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 16 90 55

دبي 24 15 80 45

الشارقة 26 12 80 30

عجمان 25 17 80 30

أم القيوين 25 13 75 30

رأس الخيمة 25 12 90 35

الفجيرة 25 19 80 30

العـين 25 14 85 35

ليوا 23 11 90 50

الرويس 21 15 90 55

السلع 21 15 90 50

دلـمـا 24 17 85 30

طنب الكبرى 23 20 70 40

طنب الصغرى 23 20 70 40

أبو موسى 22 21 70 55