«أبوظبي للتنقل» يفوز بجائزة الإنجاز العالمية للطرق

فاز مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل، بجائزة الإنجاز العالمية للطرق (GRAA) المرموقة من قِبل الاتحاد الدولي للطرق (IRF)، عن فئة إدارة الحركة المرورية والأنظمة الذكية للنقل (ITS).

وذلك عن مشروعه «مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل»، الذي يجسد خطوة مهمة لتطوير وتحسين الحلول الذكية التي تضمن راحة وسلامة مستخدمي الطرق في أبوظبي، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر أماناً وكفاءة في إدارة النقل.

وأطلق «أبوظبي للتنقل» مشروع «مركز إدارة الحركة المرورية المتنقل» في نوفمبر 2023، في إطار جهوده لتوفير أنظمة متطورة تساهم في التحكم الفعال في حركة المرور خلال الأحداث والمناسبات الكبيرة والمواقف الطارئة، حيث يتيح المركز المتنقل التفاعل السريع مع تدفقات الحركة، بما يساهم في تخفيف الازدحام وضمان انسيابية حركة المرور.

وتم تصميم هذه الوحدة المتنقلة الحديثة لمراقبة وإدارة حركة المرور على الطرق داخل إمارة أبوظبي، والاستفادة من أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، إذ تدير شبكة مكونة من 645 إشارة مرور و1.665 كاميرا للمراقبة والتحليل في الوقت الفعلي.