«بيئة أبوظبي» وجامعة خليفة تنفذان مسحاً شاملاً لجيولوجية قيعان البحر

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، تعاون فريق من الباحثين من الجانبين في رحلة الاستكشاف البحري الأولى من نوعها، لإجراء مسح شامل لجيولوجية قيعان البحر في مياه الدولة على متن سفينة الأبحاث البحرية «جيون»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة في عام 2023، لتكون أول سفينة بحثية من نوعها في الدولة.

وتنطلق المهمة الاستكشافية بموجب التعاون بين الجهتين، لتقود سفينة الأبحاث البحرية «جيون» المدعمة بأدوات التكنولوجيا المتقدمة، وستة مختبرات لإجراء هذا المسح الشامل للرواسب في قاع البحر قبالة سواحل أبوظبي، وذلك بهدف استكشاف آثار تغير المناخ على النظام البيئي البحري في الخليج العربي، مما يعزز الفرص البحثية في المجال مستقبلاً.

وأوضحت هيئة البيئة في أبوظبي أن هذه المهمة المشتركة مع سفينة «أوشن إكسبلورر» في جميع أنحاء الدولة بدأت بتنفيذها في ديسمبر عام 2023، بالتعاون مع كل من شركة «أوشن إكس»، وشركة «بيانات»، وشركة «إم 42»، بهدف الحصول على المزيد من المعلومات حول الأنظمة البيئية البحرية، وتسليط الضوء على تضاريس أعماق الخليج العربي على طول ساحل أبوظبي، من خلال رسم خرائط لقاع البحر

وقال البروفيسور بيان شريف، الرئيس الأكاديمي في الجامعة : « حيث يمكن لجميع الباحثين في الإمارات، بما في ذلك أعضاء الهيئة الأكاديمية في جامعة خليفة تقديم مشاريع بحثية، وتنفيذها على سفينة أبحاث «جيون» التابعة للشبكة».

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البرّي والبحري في الهيئة إن «جيون» تمكننا من إجراء بحوث تفصيلية شاملة حول الأنظمة البيئية البحرية باستخدام معدات متطورة، لضمان جمع البيانات وتحليلها بجودة عالية».