نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد بن حربي العامري بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة حمد سيف بن نعيف العامري، ونجله سهيل إلى كريمة مايد أحمد بن حربي العامري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز أدنيك للمعارض - الخبيصي في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.