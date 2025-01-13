Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

undefined's profile picture

وام

العين
نهيان بن مبارك متوسطاً الحضور
وام
نهيان بن مبارك متوسطاً الحضور

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد بن حربي العامري بمناسبة زفاف نجله ناصر إلى كريمة حمد سيف بن نعيف العامري، ونجله سهيل إلى كريمة مايد أحمد بن حربي العامري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز أدنيك للمعارض - الخبيصي في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.