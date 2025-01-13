صقر غباش يحضر اللقاء السنوي لخريجي كلية الشرطة بالعين

شهد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من القيادات البارزة في الدولة اللقاء السنوي العاشر لخريجي الدفعة الرابعة لكلية الشرطة.

70 خريجاً

حضر اللقاء الذي أقيم في منزل اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في منطقة العين 70 خريجاً ممن أكملوا أكثر من 35 عاماً منذ تخرجهم، في أجواء مفعمة بروح التواصل والذكريات.

تعزيز الروابط

ويهدف هذا اللقاء السنوي المتجدد إلى تعزيز الروابط بين خريجي الدفعة، وتقوية العلاقات المهنية والاجتماعية، إلى جانب تبادل الأفكار ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في الحفاظ على الإرث الوطني وترسيخ قيم الانتماء المجتمعي.

وتُعد هذه اللقاءات فرصة لاستذكار المسيرة الأمنية والإنجازات المشتركة، بما يعزز من التواصل المستمر بين أجيال قادة المستقبل.