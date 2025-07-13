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شرطة أبوظبي تكرم منتسباتها المتميزات

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البيان

أبوظبي
خلال التكريم
البيان
خلال التكريم


كرّمت شرطة أبوظبي منتسبات الدوريات الأمنية النسائية المتميزات في حفل نظمته مديرية المرور والدوريات الأمنية تقديراً لجهودهن المبذولة والمتميزة في تعزيز السلامة المرورية، إلى جانب دورهن في بث الإيجابية المرورية لمستخدمي الطريق وحرصهن على التعامل الميداني بكفاءة عالية مع البلاغات والازدحامات تطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي في تعزيز الأمن والأمان وتحقيق الريادة المؤسسية.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، حرص شرطة أبوظبي على تمكين وتأهيل الكوادر النسائية وإلحاقهن بدورات تخصصية للتعامل مع الجمهور، مشيداً بكفاءتهن في التعامل مع مشكلات الازدحام المروري، وإيجاد الحلول السريعة والدقيقة لتحويل المخالفين والمتهورين في قيادة المركبات إلى الجهات المختصة.