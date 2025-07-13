حملة توعية لمواجهة تحديات الصيف

أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي حملة توعية شاملة تحت شعار «سلامتكم هي أولويتنا» انسجاماً مع التزامها المتواصل بتعزيز السلامة العامة وتشجيع الاستخدام الآمن والمسؤول للموارد.

تستهدف الحملة مختلف فئات المجتمع من أفراد ومؤسسات، بهدف رفع الوعي بسبل الوقاية من المخاطر المرتبطة باستخدام الكهرباء والغاز، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وزيادة في الاعتماد على الطاقة الكهربائية.

وقال المهندس أحمد السيد محمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية في دائرة الطاقة في أبوظبي، إن السلامة في استخدام مصادر الطاقة تمثل أحد المحاور الأساسية في المنظومة التنظيمية.