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الإمارات

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والمهيري في العين

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وام

العين
نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل الزفاف
وام
نهيان بن مبارك خلال حضوره حفل الزفاف

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه أحمد علي بن حرمل الظاهري بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة شيبان محمد شيبان المهيري.

حضر الحفل، الذي أقيم في مجلس مريفيعة في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

وأعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.