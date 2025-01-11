وفد من «الوطني الاتحادي» يطّلع على مشاريع وكالة الإمارات للفضاء بأبوظبي

اطّلع وفد من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي على أبرز مشاريع وكالة الإمارات للفضاء في أبوظبي، ممثلة في مشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، ومشروع سرب، ومكتب التراخيص والتصاريح الفضائية، ومشروع مجمع البيانات الفضائية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي ضم الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة بالمجلس الوطني الاتحادي، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي بالمجلس، وكان في الاستقبال المهندس سالم بطي القبيسي، مدير عام الوكالة.

وجرى خلال الزيارة تقديم عرض للوفد عن الوكالة التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2014 في شأن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء.

وتأتي الزيارة في إطار الشراكات القائمة بين الأمانة والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بهدف الاطلاع على إنجازات الدولة في قطاع الفضاء، والتشريعات المنظمة والمشاريع المنجزة والمستقبلية.