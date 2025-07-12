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حمدان بن زايد: القيادة تسعى لتوفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير

  • زار المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
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وام

السلع
حمدان بن زايد متوسطاً الحضور في لقطة جماعية
وام
حمدان بن زايد متوسطاً الحضور في لقطة جماعية

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري، وذلك بمنزله في مدينة السلع بمنطقة الظفرة.

ورحب مبارك المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم. وتبادل سموه الأحاديث الودية..

مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين. وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات، والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.