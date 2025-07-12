«الزراعة والسلامة الغذائية» و«تدوير» وشرطة أبوظبي تشارك في «ليوا للرطب»

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مهرجان ليوا للرطب في نسخته الـ21، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث بمدينة ليوا في منطقة الظفرة في أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو 2025.

وتتضمن مشاركة الهيئة في المهرجان الترويج للدورة الرابعة من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، إلى جانب التعريف بأهم المشاريع والبرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

وتشارك مجموعة «تدوير» عبر جناح تفاعلي يهدف إلى رفع الوعي البيئي، لا سيما بين فئة الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل تعليمية ممتعة، وأنشطة مبتكرة حول سبل إعادة التدوير وإعادة الاستخدام، واستخلاص الموارد القيمة من النفايات.

وتشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين فعاليات المهرجان؛ إذ أكد العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً بدعم الفعاليات التراثية والمجتمعية لما تمثله من قيمة ثقافية تسهم في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي بوصفها عاصمة حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدي دوراً كبيراً في استدامة التراث ونقله من جيلٍ إلى جيل، وإيصاله إلى دول العالم.