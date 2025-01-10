شرطة أبوظبي تنفذ حملة توعية وتفتيش في العين

نفذت مديرية شرطة منطقة العين وفريق المرصاد بإدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من 20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي، حملة تفتيش ميدانية مشتركة للتوعية الأمنية والصحية والبيئية بتدابير السلامة العامة والالتزام بالقوانين والأنظمة وتراخيص المحال التجارية في صناعية مدينة العين.

وتأتي الحملة ضمن جهود شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركائها في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، حيث ركزت على تعزيز الأمن والأمان وتوعية العمال وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بقوانين واشتراطات التراخيص والسلامة والصحة المهنية والحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة، التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام، ورفع مستوى الوعي بالمظهر الحضاري لإمارة أبوظبي، والتعاون مع أفراد المجتمع لمواجهة الحالات التي تُحدث آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية.

وقال المقدم صالح سليم العامري، رئيس قسم المرصاد في إدارة الدوريات الخاصة، إنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من الحملة المشتركة (التوعية والتثقيف) لمدة أسبوعين ينتقل فريق الجهات الحكومية إلى المرحلة الثانية، التي يتم من خلالها اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة وتدابير الصحة والسلامة العامة والسلامة المهنية والبيئية وغيرها، حاثاً أفراد المجتمع على التعاون المشترك في الإبلاغ عن أية مخالفات عن طريق القنوات الرسمية الخاصة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وذكر أن تطبيق الحملة في المرحلة الأولى أظهر جوانب إيجابية اتضحت في العديد من صور التجاوب والتعاون من قبل شركات مقاولات، ومكاتب استشارية وأصحاب عقارات لتلافي وتصحيح ما تبين من مخالفات.