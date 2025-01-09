"الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 23:15 من اليوم الأربعاء وحتى الساعه 09:00 من يوم غد الخميس 9 يناير 2025.





