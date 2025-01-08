شرطة أبوظبي تطلق مسابقة الابتكار العالمية

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة إيدج القابضة، مسابقة الابتكار العالمية لاستدامة النتائج المتميزة لأهدافها الاستراتيجية (الوقاية من الجريمة) و(اكتشاف الجريمة)، من خلال تبني مفهوم الابتكار المفتوح.

وتجمع المسابقة بين منظومة الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق رؤية القيادة بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وذلك لتعزيز السلامة العامة والتحديات الأمنية من خلال حلول استباقية ومبتكرة.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الجاهزية في استشراف المستقبل وتحقيق الريادة في تقديم خدمات أمنية عالية الجودة واستقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية والشركات الناشئة دولياً لتطوير حلول عملية مبتكرة تلبي احتياجات القطاع الأمني، دعماً لجهود أبوظبي الريادية في تبني الابتكار نهجاً أساسياً للتطوير المؤسسي. وأكدت شرطة أبوظبي أهمية المبادرة والتي تجسد التزامها بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وفق معايير التميز العالمية، واعتماد ممارسات مبتكرة عالمياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، موضحة أنها تمثل خطوة نوعية لتوفير حلول مستدامة تعزز الأمن المجتمعي، وتدعم استدامة الجاهزية المؤسسية وفق أرقى النماذج الدولية.