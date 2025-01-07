الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الأربعاء 08 يناير إلى الأحد 12 يناير 2025على النحو التالي:

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي إلى غائم أحياناً خاصةً مساءً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية – غائم جزئي وغائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية – انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع ظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والساحلية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.