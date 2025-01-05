مروحيات ودوريات رمال لتأمين زوار «تل مرعب»

عززت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني جهود التوعية الوقائية لزوار مهرجان ليوا الدولي تل مرعب 2025 في منطقة الظفرة، ووفرت أرقى خدماتها لإسعاد الجمهور، باستخدام أحدث دورياتها وكوادرها الاحترافية، وقدمت لهم المساعدة في المناطق الرملية .

واستعانت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني بدوريات رمال وكثبان ودراجات الدفاع المدني النارية وأيضاً دوريات إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة ودوريات إدارة المهام الخاصة ودراجات الإسعاف والإطفاء ومروحية طيران شرطة أبوظبي لنقل الحدث إلى مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات الرئيسية»، وتعزيز سرعة الاستجابة في مختلف المواقع وخصوصاً المناطق الرملية الوعرة.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن دورية رمال تعد من الدوريات الحديثة التي تتوفر بها أحدث الأجهزة والمعدات وتشمل أنظمة اتصال ذكية ومتطورة، وأنظمة لتحديد المواقع وصولاً إلى الأماكن البعيدة في عمق الصحراء، وعززت دورية «كثبان» جهودها الريادية في تقديم المساعدة لزوار المهرجان، حيث تعد الأولى من نوعها في العمل الشرطي من خلال التواجد الأمني وتستخدم في استدامة الأمن والأمان بالمناطق النائية والصحراوية وضواحي المدن.

وشاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بدور فعال من خلال التواجد على مدار الساعة لحماية مرتادي المهرجان باستخدام دورية برق والتي تعتبر من الدوريات الحديثة والمتطورة للاستجابة السريعة للتعامل مع الحالات الطارئة، وآليات الإطفاء والتي تم توزيعها في الأماكن التي يوجد بها كثافة بشرية من مرتادي المهرجان.واستخدمت الهيئة دورية المستجيب الأول وهي عبارة عن سيارة آلية رباعية الدفع في الاستجابة الطبية الطارئة المتقدمة .