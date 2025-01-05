وفد أمريكي يطّلع على جهود «الدوريات الخاصة» بشرطة أبوظبي

التقى العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي وفداً أمنياً من الشرطة الأمريكية برئاسة كارلس كلاك الذي يزور البلاد حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والتعاون في مجالات العمل الشرطي والأمني.

واطلع الوفد على عدد من الأقسام في الإدارة وتعرف على التطورات التي شهدتها شرطة أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات والمستجدات الأمنية إلى جانب الجهود التطويرية المستمرة في إدارة الدوريات الخاصة.

وقدمت فرقة من فرسان شرطة أبوظبي بإدارة الدوريات الخاصة على هامش اللقاء عرضاً لـ«فن التشوليب» على ظهور الخيول.

ويعد «فن التشوليب» من الفنون الحربية الإماراتية الأصيلة الذي يُؤدى أثناء استقبال الضيوف وفي المناسبات وخلال المعارك، ويتضمن تلحين أبيات من الشعر النبطي وأهازيج وقصائد حماسية يقوم بتأديتها مجموعات من الفرسان.