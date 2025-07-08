«تدوير» تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة

أعلنت «مجموعة تدوير» الجهة المسؤولة عن جميع الأنشطة المتعلّقة بتطوير خدمات إدارة النفايات في إمارة أبوظبي إحدى شركات القابضة ADQ، انضمامها رسمياً إلى مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة «UNGC»، ما يعزز التزامها باستخلاص القيمة من النفايات من خلال حلول مبتكرة في الاقتصاد الدائري، وذلك تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء 2030.

ويمثل «الميثاق العالمي للأمم المتحدة» مبادرة تطوعية هي الأكبر لاستدامة الشركات في العالم، ويهدف إلى تطوير وتنفيذ ممارسات الأعمال المسؤولة، والإفصاح عنها ويجمع أكثر من 20 ألف شركة مشاركة منتشرة في أكثر من 160 دولة، ويحظى بدعم 60 شبكة محلية حول العالم.

وتلتزم مجموعة تدوير بانضمامها إلى الميثاق بمبادئه الـ10، مع التركيز على الإدارة البيئية، وإعداد التقارير السنوية عن التقدم الذي تحرزه المجموعة في هذا المجال، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وقال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «يمثل انضمامنا إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة امتداداً لمسيرتنا الرائدة ومهمتنا الراسخة في قيادة التحويل المستدام للنفايات على نطاق واسع، باستكشاف فرص استغلالها وتحويلها من عبء بيئي إلى مصدر من مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز نمو قطاع الصناعات الخضراء، باستخلاص القيمة منها، بما يعكس تماشي جهودنا مع أرقى معايير البيئة والمسؤولية المجتمعية العالمية».