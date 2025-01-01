سفراء أوروبا يشاركون في حملة «بالدماء نرويك يا وطن»

شهدت حملة «بالدماء نرويك يا وطن» مشاركة استثنائية من سفراء الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، بدعم من وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي، دائرة الصحة- أبوظبي، وذلك في خطوة غير مسبوقة تجسد عمق التعاون الدولي، وتوحيد الجهود الإنسانية من أجل الصحة والتضامن.

وتم تنظيم الحملة في «خدمات بنك الدم أبوظبي»، أحد المرافق الطبية التابعة لشركة «صحة»، بهدف تعزيز ثقافة التبرع بالدم، وتوعية المجتمع بأهمية دعم المرضى والمحتاجين.

وأعرب السفراء المشاركون عن سعادتهم بهذا التعاون، الذي يُعزز الروابط بين دولة الإمارات ودولهم، معبرين عن تقديرهم وإعجابهم بالدور الرائد للقيادة الرشيدةه، في تعزيز الجهود الإنسانية على مستوى العالم.

وأكد المستشار الدكتور علي أحمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم، أن مشاركة سفراء الاتحاد الأوروبي في هذه الحملة الإنسانية تعكس عمق العلاقات الثنائية والروابط الإنسانية، وهي رسالة تضامن عالمية تجسد قيم العطاء والرحمة في دولة الإمارات.