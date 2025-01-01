أبوظبي تفوز باستضافة مؤتمر الأحواض المائية 2030

فازت أبوظبي باستضافة المؤتمر الدولي للأحواض المائية 2030، مُعززة مكانتها وجهة عالمية لسياحة الأعمال والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

وقدم «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ملف الاستضافة خلال المؤتمر الدولي للأحواض المائية 2024 في المكسيك، ليحصل على حقوق استضافة الحدث المقرر إقامته خلال أكتوبر أو نوفمبر 2030 في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وجاء اختيار الملف تقديراً لما يتميز به «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، الذي افتتح عام 2021، من تقنيات عرض حديثة مبتكرة، وبرامجه لإنقاذ الحياة البرية، ومشاريعه للحفاظ على البيئة إلى جانب ما يوفره من تجارب تعليمية متكاملة.

مشاركة

وينعقد المؤتمر الدولي للأحواض المائية كل ثلاث سنوات منذ انطلاقه في عام 1960، موفراً منصة للتعاون والتبادل المعرفي ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات بين المتخصصين والباحثين والأكاديميين في قطاع الأحواض المائية وعلوم وإدارة الحياة البحرية.

ويُسلط تنظيم هذا المؤتمر المرموق الضوء على أبوظبي، باعتبارها مركزاً عالمياً لأنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، لما تمتلكه من شبكة رحلات جوية تربطها بالعالم، ومنشآت ضيافة وفنادق ومنتجعات راقية، ومواقع جاذبة من أبرزها «ناشونال أكواريوم أبوظبي»، إلى جانب عروض ثقافية وترفيهية مُلهمة تُثري تجربة الزوار والوفود المشاركة.

وأعرب مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، عن سعادته باستضافة المؤتمر الدولي للأحواض المائية 2030، تأكيداً للالتزام بدعم الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات، وتعميق أطر الشراكة مع أبرز منظمي فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقال الشامسي إن المكتب يمضي في تحقيق رسالته الرامية إلى تعزيز ريادة أبوظبي على خريطة عواصم سياحة الفعاليات التي تُسهم في دفع عجلة النمو، وتمكين تبادل المعرفة والتقدم العلمي.

وأكد بول روبرت هاميلتون، المدير العام لـ«ناشونال أكواريوم أبوظبي»، أنه وانطلاقاً من مشاركته في بناء 13 حوضاً مائياً عاماً حول العالم، وخبرته التي تزيد على 25 عاماً في هذا المجال، فإن «ناشونال أكواريوم أبوظبي» ينفرد بميزات استثنائية، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت وجهة مفضلة للعديد من الفعاليات العالمية الكبرى نظراً لمعالمها ومقوماتها السياحية الرائعة، ومرافقها الحديثة، وشبكة الرحلات الجوية الواسعة التي تمتلكها.

ويتبنى مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض، رؤية استراتيجية واضحة تركز على توطيد علاقات التعاون مع منظمي المؤتمرات والجمعيات المهنية العالمية، بجانب تقديم باقات دعم متعددة، من الاستشارات في إعداد ملفات الاستضافة، والتخطيط، إلى بناء الاستراتيجيات التي تضمن زيادة عدد الحضور، وتعميق الشراكات مع الجهات المعنية بالفعاليات والسياحة.

ويمنح المكتب المؤثرين والقادة والرواد من مختلف المجالات فرصة الانضمام إلى مبادرته «برنامج النخبة»، لاستثمار خبراتهم، وتوظيفها في دفع تطور وازدهار قطاع سياحة الأعمال في الإمارة.