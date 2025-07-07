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شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً من أوائل الثانوية

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البيان

أبوظبي
خلال التكريم
البيان
خلال التكريم


كرمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الطالب مهند هاني نبوي من مدرسة الفلاح للبنين - الظفرة، وعضو منظومة كلنا شرطة، وذلك تقديراً لتفوقه الدراسي، ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الحكومي للعام الدراسي 2025/2024.

ويأتي التكريم، ضمن حرص الشرطة المجتمعية على تحفيز الطلبة، وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي الشرطي، بما يسهم في تنمية حس المسؤولية والمشاركة المجتمعية لديهم.

وأثنى المقدم مكتوم سعيد المزروعي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بالظفرة، على جهود الطالب المتطوع، وعضو كلنا شرطة، مهند هاني، في تحقيق التفوق والنجاح.