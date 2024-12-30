طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

وذكر المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط ليلاً خاصةً على البحر، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية "10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س"، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، يضطرب تدريجياً ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:32، والمد الثاني عند الساعة 03:14، والجزر الأول عند الساعة 20:30، والجزر الثاني عند الساعة 06:56.

كما يكون الموج في بحرعمان خفيفا ،ويحدث المد الأول عند الساعة 09:08، والمد الثاني عند الساعة 22:59، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 15:56 والجزر الثاني عند الساعة 04:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 18 60 25

دبي 28 21 80 35

الشارقة 27 18 80 30

عجمان 27 18 75 40

ام القيوين 27 18 80 30

رأس الخيمة 28 18 80 30

الفجيرة 26 21 80 50

العـين 26 16 60 30

ليوا 33 15 85 20

الرويس 27 16 85 35

السلع 29 14 85 45

دلـمـا 25 17 80 50

طنب الكبرى/الصغرى 25 19 80 55

أبو موسى 25 19 80 55





