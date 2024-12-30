الإمارات للفلك ترصد ابرز 16 حدثًا فلكيا قمرياً خلال 2025

رصدت جمعية الإمارات للفلك، أبرز 16 حدثا فلكيا تشهده الكرة الأرضية خلال عام 2025 المقبل من أبرزها اقتران القمر والزهرة وزحل (بعد غروب الشمس) يوم 3 يناير، وحجب القمر كوكب زحل (بعد غروب الشمس) يوم 4 يناير، في حين سيحجب القمر المكتمل كوكب المريخ (بعد غروب الشمس) يومي 13 و14 يناير.

وأوضح إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الأول من فبراير سيشهد اقتراب الهلال من كوكب الزهرة (بعد غروب الشمس)، بينما سيحدث يوم 2 مارس الاقتران ما بين الهلال وكوكب الزهرة (بعد غروب الشمس)، وستشهد الكرة الأرضية في 13 و14 مارس (ليلا) خسوفا كليا للقمر "القمر الدموي" يعقبه في 29 مارس كسوف جزئي للشمس.

وتابع الجروان أن يوم 22 يونيو سيشهد حالة اقتران بين الهلال والزهرة والثريا (قبل شروق الشمس)، بينما سيحدث يوم 22 يوليو اقران آخر بين الهلال والزهرة والمشتري (قبل شروق الشمس)، ويقترب الهلال في 19 و20 أغسطس من الزهرة والمشتري وعطارد (قبل شروق الشمس)، وفي حين سيحدث في 7 سبتمبر خسوف كلي ثان للقمر، ويقترب الهلال في 19 سبتمبر أيضا من كوكب الزهرة النجم النير (قلب الأسد المليك) (قبل شروق الشمس)، يعقبه خسوف جزئي ثان للشمس في 21 سبتمبر.

ولفت إلى أن يوم 6 أكتوبر سيشهد ظاهرة قمر الحصاد (القمر البدر الأقرب إلى الاعتدال الشمسي الخريفي) (بعد غروب الشمس) وسيتم في 5 نوفمبر رصد ظاهرة أقرب قمر عملاق منذ عام 2019 (بعد غروب الشمس)، لتختتم الأحداث الفلكية في 4 ديسمبر بقمر البرد (القمر البدر الأقرب إلى الانقلاب الشمسي الشتوي) (بعد غروب الشمس).







