مجلس التوازن شريك «أدنيك» لـ«آيدكس» و«نافدكس» 2025

أعلنت مجموعة «أدنيك» عن تعاونها مع «مجلس التوازن» بصفته شريكاً استراتيجياً لتنظيم النسخة الأكبر والأضخم من معرضي الدفاع الدولي «آيدكس»، ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2025، اللذين سيُعقدان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقال سعيد المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بكابيتال للفعاليات ذراع مجموعة أدنيك لتنظيم الفعاليات: «نعمل بشكل وثيق مع شركائنا، لضمان تقديم تجربة استثنائية في دورة 2025، حيث يشهد المعرضان أكبر مشاركة في تاريخهما، وهي الأكثر تميزاً من حيث عدد المشاركين والخبراء وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، الذي يجتمعون لتطوير حلول مبتكرة، تسهم في تنمية مستقبل الصناعات الدفاعية، وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام في دولة الإمارات».

من جانبها،أكدت منى أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي في مجلس التوازن، أن معرضي «آيدكس» و«نافدكس» يمثلان محطة بارزة في القطاع العالمي للمعارض الدفاعية، حيث يعكسان التطورات الكبيرة، التي تشهدها صناعة وتكنولوجيا الدفاع، ويؤكدان الاحترافية العالية للقائمين على تنظيم المعرضين والجهود الكبيرة، التي تُبذل لتقديم دورة استثنائية، تستقطب اهتمام المجتمع الدولي وكُبرى الشركات والمتخصصين وأصحاب القرار، مما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاجتماعات، والحوافز، والمؤتمرات والمعارض.

وأضافت «نتطلع باعتزاز لدورة «آيدكس ونافدكس» لعام 2025، التي تأتي بتنظيم مجموعة أدنيك، وبالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، حيث تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية التزام «مجلس التوازن» بدعم معارض الدفاع والأمن.

برامج مبتكرة

وستشهد دورة هذا العام من «آيدكس» و«نافدكس» برامج مبتكرة تشمل منصة «آيدكس نكست_جين»، التي تسلط الضوء على الشركات الناشئة العالمية، ومنصة «آيدكس ثينك_تانك»، التي تجمع نخبة من خبراء الدفاع والأمن الدوليين، لمناقشة أبرز التحديات والتطورات.