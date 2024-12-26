3 فائزين بجوائز مبادرة «ويّاكم» في أبوظبي

احتفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في الإمارة، بتكريم 3 فائزين بجوائز مبادرة «ويّاكم» لعام 2024، والتي تعد منصة رقمية مجتمعية رائدة، تعمل على إشراك أفراد المجتمع في تصميم الحلول المبتكرة، وتستقبل مقترحاتهم لمعالجة أهم التحديات.

وتأتي النسخة الثالثة في عام 2024 بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في الدورات السابقة، حيث بلغ إجمالي المشاركات أكثر من 500 فكرة، قدمها أفراد المجتمع، وقد تم تفعيل عدد من الأفكار الفائزة، وباتت موجودة على أرض الواقع.

وفازت بالمركز الأول في عام 2024 مبادرة مبتكرة بعنوان «برنامج سفراء القيم» من تقديم سارة النهدي، وحسين المنصوري، وهو برنامج توعوي يعمل على تمكين الشباب والمراهقين، ليصبحوا نماذج ملهمة، وسفراء للقيم الإماراتية الأصيلة.

وجاءت في المركز الثاني مبادرة «يوم في حياة ذَوِينا»، التي قدمتها ندى الحمادي، وتهدف إلى زيادة التفاهم بين الآباء وأبنائهم المراهقين، وتتيح المبادرة للمراهقين بدءاً من عمر 13 سنة فما فوق فرصة لمرافقة والديهم في مكان العمل من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سنوياً، حيث يشاركونهم يوماً كاملاً في مهام العمل.

وحل في المركز الثالث تطبيق مبتكر للهواتف الذكية، قدمه كل من محمود سليمان، وسارة حمدان، وأمنية أحمد، وسواله شافي. وقالت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع: «تؤكد مبادرة «ويّاكم» أهمية مشاركة أفراد المجتمع في إحداث تغيير إيجابي، من خلال تسليط الضوء على أبرز التحدّيات الاجتماعية، وتقديم حلول اجتماعية مبتكرة، من شأنها تعزيز جودة حياة مختلف فئات المجتمع».