«ليوا للرطب» يتيح تطبيقه الذكي للراغبين بالمشاركة

أكدت هيئة أبوظبي للتراث أن تطبيق مهرجان ليوا للرطب، متاح أمام الراغبين بالمشاركة في مسابقات الدورة الـ 21، التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 27 يوليو الجاري، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بأبوظبي. وأوضحت الهيئة أن التسجيل متاح على مدار الساعة لجميع المسابقات.

والتي تشمل: مزاينة الرطب، مسابقات الفواكه، أكبر عذج، المزرعة النموذجية، أجمل مخرافة، وإبداع من جذع النخلة، وذلك وفق الجدول الزمني الخاص بالمسابقات، الذي يمكن الاطلاع عليه، إلى جانب الشروط والتعليمات ومواعيد التسليم، من خلال دليل المشاركين المتوفر على التطبيق الذكي، ومنصات التواصل الاجتماعي «تراثنا».

ويستطيع الراغبون بالمشاركة في المهرجان، استخدام العديد من الخدمات التي يوفرها التطبيق، ومنها معرفة نتائج المسابقات، وأسماء الفائزين والمشاركين، وتحديث بيانات المشارك الشخصية، والاطلاع على المشاركات الخاصة به، والتواصل مع اللجنة المنظمة، وتقديم الملاحظات، بالإضافة إلى متابعة آخر أخبار المهرجان، والإعلانات المرتبطة بالمسابقات والفعاليات.

وتواصل هيئة أبوظبي للتراث استعداداتها المكثفة لانطلاق مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21، بالتزامن مع موسم خرف الرطب في دولة الإمارات، من أجل تحقيق أهداف المهرجان الساعي إلى إبراز مكانة شجرة النخيل وثمارها في المجتمع الإماراتي، بوصفها أحد مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الدولة.