حملة تفتيشية على الرافعات البرجية الجديدة بأبوظبي

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على الرافعات البرجية في المواقع الإنشائية الجديدة في أبوظبي، للتأكد من تطبيق معايير البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية.

وحرصت فرق البلدية، أثناء الحملة الميدانية، التي تستمر لمدة خمسة أيام، على توعية المقاولين والاستشاريين والمطورين العقاريين والعاملين في المواقع بأهمية الالتزام بكافة متطلبات نظام البيئة والصحة والسلامة في الرافعات البرجية، واتباع القوانيـن والتعاميم المعمول بها في الإمارة، وعمل التدقيق اللازم من قبل طرف ثالث، للتأكد من سلامة الرافعات البرجية.

وشددت البلدية على أن تطبيق هذه المعايير إلزامي، نظراً للنتائج الإيجابية التي تعود على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية والمباني جراء تطبيقها، مشيرة إلى تنبيه وتوعية المقاولين والاستشاريين في المواقع الإنشائية الجديدة، داخل وخارج جزيرة أبوظبي، بضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المعمول بها، حفاظاً على سلامة العمال وأفراد المجتمع، كما تم خلال الحملة رصد وتحرير مخالفات للشركات غير الملتزمة باشتراطات البيئة والصحة والسلامة.

وضمن الإطار ذاته، تعقد بلدية مدينة أبوظبي ورشة افتراضية للفئات المستهدفة، لتؤكد خلالها ضرورة توفير بيئة عمل آمنة في قطاع البناء والإنشاء، وتقليل نسب حوادث الرافعات بنسبة 100%، ورفع نسب الالتزام بمتطلبات السلامة للرافعات البرجية لدى الشركات العاملة في قطاع البناء والإنشاء.

ويستعرض المتحدثون في الورشة العديد من المتطلبات الواجب توافرها في الرافعات البرجية، منها على سبيل المثال: عدم خروج الرافعة أو جزء منها خارج حدود القسيمة، وتوفير شهادات الفحص الفني للرافعة من قبل طرف ثالث، وإجراء الصيانة الدورية للرافعة من قبل شركة متخصصة، وتوفير أضواء للرافعة.