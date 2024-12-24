«قضاء أبوظبي» تطلق نظام «نبض» لإدارة أداء المنظومة القضائية

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي نظام «نبض» لإدارة الأداء المتكامل، بهدف توفير رؤية شاملة وتفصيلية حول أداء المنظومة القضائية على المستويين الاستراتيجي والتشغيلي، لدعم تحقيق العدالة الناجزة والوصول إلى أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المؤسسات القضائية على المستوى الدولي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على استحداث أفضل الأساليب التكنولوجية واعتماد أفضل الممارسات على المستوى الدولي لدعم الجهود التطويرية في مختلف قطاعاتها، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، باستمرارية التحسين والتحديث للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.

وأوضح المستشار العبري أن نظام «نبض» الجديد يحقق نقلة نوعية في منظومة العمل القضائي، حيث يعمل على الارتقاء بمستوى الأداء الاستراتيجي والتشغيلي لمحاكم ونيابات إمارة أبوظبي والعمليات والخدمات العدلية على حدٍ سواء، إذ يعد خارطة طريق نحو تحقيق أهداف الدائرة الاستراتيجية، ويعزز جودة الأداء من خلال متابعة النتائج وإضفاء التحسينات بشكل مستمر.

ويمثل النظام الجديد قفزة تكنولوجية رائدة، حيث يوفر منظومةً شاملة ومتكاملة لقياس أداء الوحدات التنظيمية في دائرة القضاء، إذ صمم ليغطي كافة جوانب العمل القضائي، من الرؤية والرسالة الاستراتيجية للدائرة ووصولاً إلى تنفيذ العمليات اليومية.

يذكر أن نظام «نبض» تم تزويده ببيانات نحو 200 مؤشر أداء استراتيجي وتشغيلي للدائرة، لمتابعة التحسين المستمر للأداء من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للوحدات التنظيمية، وتحديد فجوات الأداء، بما يساعد على اتخاذ القرارات الفعالة التي تضمن تحقيق الأهداف بكفاءة.