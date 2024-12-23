أمطار بين المتوسطة والخفيفة على أبوظبي

شهدت مناطق في أبوظبي، اليوم، سقوط أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، وذكر المركز الوطني للأرصاد، في بيان، أن مناطق شارع الشيخ راشد بن سعيد، والكورنيش، والمقطع، سجلت أمطارا خفيفة إلى متوسطة، أما مناطق المشرف، وشارع المطار، ومدينة خليفة، والنوف، وشارع القرم، وشارع الشيخ خليفة في اتجاه ميناء زايد، والروضة، ومطار البطين، سجلت أمطارا خفيفة.

وأكد المركز استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقى يتزامن معه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بكتلة هوائية باردة وتيار هوائي علوي من الغرب مما يؤدي إلى تطور السحب الركامية على بعض المناطق.

وكان المركز قد أفاد في تقرير له أمس أن الحالة الجوية تستمر خلال الفترة من اليوم الأثنين 23 إلى الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة لسقوط الأمطار على فترات، خاصة على المناطق الساحلية والجزر والمناطق الشمالية والشرقية من الدولة.

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، وتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، لكنها قد تنشط أحيانا وتثير الغبار والأتربة على اليابسة، كما يتوقع أن يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، لكنه قد يضطرب أحيانا مع تشكل السحب في الخليج العربي وبحر عمان.

وجدد المركز الوطني للأرصاد دعوته للجمهور إلى ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية المحتمل نتيجة هطول الأمطار والرياح المثيرة للغبار، كما نصح بمتابعة النشرات والتقارير الجوية الرسمية بشكل مستمر.

وأكد المركز أن الحالة الجوية الحالية تأتي ضمن الأنماط المناخية المعتادة لفصل الشتاء، وتسهم في تعزيز المخزون المائي ودعم النظام البيئي في الدولة.