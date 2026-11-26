سلطت الضوء على ارتباط "أدنوك" بمسيرة نهضة الإمارات وتطورها





شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها "أدنوك" بمناسبة عيد الاتحاد الـ 55 تحت شعار "رؤية قيادة وطاقة وطن" برعاية ديوان الرئاسة.

كما شهد الاحتفالية كل من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مؤسسة زايد الخير، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.

وسلطت الاحتفالية الضوء على ارتباط أدنوك بنهضة دولة الإمارات وتطورها منذ تأسيس الشركة في عام 1971 تزامنا مع عام قيام الاتحاد، مستلهمة رؤية الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تسخير الموارد لبناء الوطن.. وأبرزت دور أدنوك المحوري في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة على مدى 55 عاماً، من خلال توفير إمدادات الطاقة الموثوقة وتطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية، وتعزيز مرونة منظومة الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "في عيد الاتحاد، تجدد أسرة أدنوك عهد الولاء والوفاء للوطن وقيادتنا الرشيدة بأن نعمل ونخلص، وأن تواصل الشركة دورها ركيزةً أساسيةً في دعم نمو دولة الإمارات وتقدمها وازدهارها".

وأضاف: "أنه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة واستشرافها للمستقبل، ركزنا على بناء الجاهزية والمرونة التي مكّنتنا من مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدتها منطقتنا والعالم هذا العام، واستمرينا في توفير إمدادات الطاقة ودعم القطاعات الحيوية في الدولة. وأثبتت هذه المرحلة أن قوة الأوطان تُبنى على مدى سنوات من العمل والإخلاص والتخطيط للمستقبل، وتجسدت هذه القوة في أبطال قواتنا المسلحة والدفاع المدني والشرطة ورجال الإطفاء وفِرق الاستجابة للطوارئ، وفي كوادر أدنوك من ’أهل العزم‘ الذين وقفوا جنباً إلى جنب مع ’حماة الوطن‘".

وقال: "إن هذه الجاهزية لم تبدأ مع التحديات، بل بُنيت على مدى سنوات بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، الذي نستمد من رؤيته العزم لمواصلة التقدم وتحقيق طموحات الوطن وصون مكتسباته. وعلى مدى خمسة وخمسين عاماً، واكبت مسيرة أدنوك نهضة دولة الإمارات وتقدمها، ومن هنا جاء شعار احتفالنا هذا العام ’رؤية قيادة وطاقة وطن‘، تعبيراً عن طاقة أدنوك وكوادرها التي كانت وستظل في خدمة الوطن وطموحاته".

وتضمن الحفل أوبريتاً وطنياً استعرض محطات بارزة من تاريخ دولة الإمارات وتطور أدنوك، إلى جانب مجموعة من الأغاني الوطنية التي قدمها حسين الجسمي وعيضة المنهالي وحمد العامري وفرقة العيالة الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بقيم الاتحاد والولاء والانتماء، وبعزيمة أبناء الإمارات وإسهاماتهم في تقدم الوطن.

وسلطت الاحتفالية الضوء على الدور المحوري للكوادر البشرية في نجاح أدنوك وقدرتها على مواصلة أداء مسؤولياتها، حيث أسهم موظفو الشركة في الحقول والمصافي والموانئ ومراكز التحكم ومختلف مواقع العمل في الحفاظ على استمرارية العمليات وإمدادات الطاقة خلال الظروف الاستثنائية التي شهدها العام، ضمن جهد وطني متكامل ساهم في دعم استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية والخدمات الحيوية في الدولة.. كما أبرزت أهمية الجاهزية والاستعداد للمستقبل، ومواصلة أدنوك الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتنمية الكفاءات الوطنية لتعزيز مرونة وقدرة منظومة الطاقة على الاستجابة لمختلف المتغيرات.

وأكدت الاحتفالية أهمية بناء القدرات داخل الدولة وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وتواصل أدنوك دعم نمو القطاع الصناعي وسلاسل الإمداد المحلية من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني ومبادرة "اصنع مع أدنوك"، بما يساهم في توسيع القاعدة الصناعية والإنتاجية في الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات..