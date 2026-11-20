



تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، المؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي نظّمه معهد التمريض في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، في فندق روزوود أبوظبي، تحت شعار «التمريض 2031: تعزيز الحياة ودمج الذكاء الاصطناعي والتحول الأكاديمي والتميّز القيادي».

وجمع المؤتمر أكثر من 400 مشارك من الممرضين والممرضات وقيادات الرعاية الصحية والباحثين والأكاديميين وصنّاع السياسات والمبتكرين من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وشارك في أعماله 23 متحدثاً عبر كلمات رئيسية وجلسات حوارية وعلمية تناولت أثر التطورات التقنية والتحول الرقمي وتغيّر احتياجات المرضى وظهور نماذج جديدة للرعاية الصحية في مهنة التمريض، وما تعنيه هذه التحولات للكوادر التمريضية في تعلّمها وتولّيها مسؤوليات القيادة وتقديمها الرعاية للمرضى.

ورحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بضيوف المؤتمر والممرضين والممرضات والعاملين في الرعاية الصحية من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه: «يسعدني أن أفتتح المؤتمر السنوي الثالث للتمريض، الذي يُعقد تحت رعاية (أم الإمارات)، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقد عُرفت سموها بحرصها على التميّز في كل ما ننهض به من جهود وطنية، وبريادتها في دعم الصحة والتنمية الأسرية ورفاه الإنسان في دولة الإمارات وفي أنحاء العالم ولقد جنى وطننا ثمار رؤية سموها وحكمتها ومبادراتها، ونعتزّ بقيادتها التي أسهمت في بناء وطننا وتجسّد رعاية سموها لهذا المؤتمر تقديراً كبيراً لما يقدّمه الممرضون والممرضات لمجتمعنا».

واختتم معاليه كلمته مخاطباً الممرضين والممرضات: «إلى كل ممرضة وممرض معنا اليوم، أنتم في صميم هذا الطموح فبمعرفتكم وقيادتكم وتفانيكم، تسهمون في بناء دولة إمارات أكثر صحة وقوة وإنني على ثقة بأن ما تتبادلونه هنا من معارف وأفكار، وما تبنونه وتوطّدونه من علاقات، سيسهم في رسم مستقبل مهنة التمريض في السنوات المقبلة. أشكركم على ما تقدّمونه من خدمة، وأتمنى لكم مؤتمراً ناجحاً ومثمراً».

وناقش المشاركون الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الممارسة السريرية والرعاية الافتراضية، وسبل تعزيز رفاه الكوادر التمريضية والاستفادة من الابتكار مع مواصلة تقديم رعاية آمنة وإنسانية تستند إلى الأدلة العلمية.

وتناولت جلسات المؤتمر سلامة المرضى وتحسين الجودة والتعليم والبحث العلمي والقيادة في مجال التمريض.