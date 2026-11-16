شرطة أبوظبي:الالتزام المروري ركيزة لحماية الأرواح وتعزيز سلامة الطرق

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي حرصها على مواصلة جهودها في تعزيز السلامة المرورية، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية وآثار اجتماعية، وذلك انسجامًا مع أولويتها الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي»، الهادفة إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية، وتوظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية للارتقاء بمستويات الأمن والسلامة على الطرق، وحماية الأرواح والممتلكات.

وشددت شرطة أبوظبي ، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يُقام تحت شعار «تذكر.. ساند.. اعمل»، على أهمية استذكار ضحايا الحوادث المرورية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه الوقاية منها، من خلال تكثيف البرامج والمبادرات التوعوية الهادفة إلى ترسيخ السلوكيات المرورية الإيجابية، والحد من الممارسات الخاطئة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالسرعات المحددة، وتجنب الانشغال بغير الطريق، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، مؤكدة أن حماية الأرواح مسؤولية مشتركة، وأن الالتزام المروري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق طرق أكثر أمنًا وسلامة للجميع.