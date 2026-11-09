"مبادرة محمد بن زايد للماء" تختار 15 شابا وشابة من الكفاءات الإماراتية لبرنامج "رواد المياه للشباب"

أعلنت "مبادرة محمد بن زايد للماء" عن اختيار 15 شاباً وشابة من مواطني دولة الإمارات، تتراوح أعمارهم بين 19 و31 عاماً، للانضمام إلى الدفعة الأولى من "برنامج رواد المياه للشباب".

وبدأ التسجيل في البرنامج في سبتمبر 2026، ويجمع بين ورش العمل، والجلسات التي يقدمها خبراء متخصصون، والزيارات الميدانية، بهدف تزويد الرواد الشباب بالمعرفة والمهارات والقدرات القيادية اللازمة للإسهام في الجهود الوطنية والعالمية الرامية إلى مواجهة تحديات ندرة المياه.

وتتنوع تخصصات منتسبي الدفعة الأولى لتشمل مجالات متعددة، من بينها علوم المياه والبيئة، والهندسة والتكنولوجيا، والمالية والسياسات العامة، وريادة الأعمال، والاستدامة، والفنون.

ويسهم تنوع خبراتهم في إثراء تبادل المعرفة وتقديم رؤى متعددة التخصصات لتطوير حلول عملية لتحديات المياه.

ومن بين المشاركين، مهندسة مياه متخصصة في القياس الذكي والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، ورائدة أعمال تعمل على تطوير تقنية لاستخلاص المياه من الهواء، وخبيراً مالياً متمرساً في الاستثمار بمشاريع التحلية، وفنانة توظف التصوير والتعبير الإبداعي لنشر الوعي بالقضايا البيئية.

والمشاركون الخمسة عشر الذين وقع الاختيار عليهم للمشاركة في الدفعة الأولى، هم: شيماء الجنيبي، وآمنة البستكي، وآية المرزوقي، ومحمد اليوسفي، وهند الكتبي، وحور أهلي، وراشد الدرمكي، وريم حبيب، وحور الكثيري، وسيف الهاملي، وعبد الله المرزوقي، وعلي الحمادي، ومزون المرزوقي، وسلمى المحيربي، وزايد مساعد.

وقالت عائشة العتيقي، الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة محمد بن زايد للماء"، إن مواجهة تحديات المياه العالمية تتطلب تضافر الجهود، وتعزيز التعاون، وتطوير حلول تستشرف المستقبل، كما تتطلب، بالقدر ذاته من الأهمية، الاستثمار في الجيل القادم وتمكين الشباب بالمعرفة والقدرات والفرص التي تؤهلهم للإسهام في رسم مستقبل قطاع المياه.

طموح

وأكدت أن الدفعة الأولى من "برنامج رواد المياه للشباب" تعكس طموح الشباب الإماراتي وعزيمتهم على أن يكونوا جزءاً من هذه الجهود.

وأضافت: لطالما شكّلت المياه جزءاً أصيلاً من مسيرة دولة الإمارات، ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على البناء على هذا الإرث عبر تمكين جيل جديد من الشباب للمساهمة في مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحاً على مستوى العالم.

ويعكس البرنامج التزام دولة الإمارات بتنمية الكفاءات الشابة، وإدراكها لارتباط تحديات المياه بقطاعات الغذاء والطاقة والتكنولوجيا والتمويل ورفاه المجتمعات.

ويسعى البرنامج من خلال الجمع بين مشاركين من تخصصات مختلفة إلى إتاحة فرص للحوار وتبادل الخبرات والإسهام في تطوير حلول عملية ومستدامة.

ولا تزال ندرة المياه تمثل تحدياً متفاقماً في أنحاء مختلفة من العالم، إذ يفتقر 2.2 مليار شخص حول العالم إلى موارد مياه الشرب الآمنة والمستدامة، ومع تزايد الضغوط على هذه الموارد الحيوية، تبرز الحاجة الملحّة إلى إشراك الجيل القادم وإتاحة المجال أمامه لطرح رؤى جديدة تثري النقاشات العالمية حول قضايا المياه.

فرص التعليم

ويُوفر "برنامج رواد المياه للشباب" للمشاركين فرصاً للتعلم من الخبراء، وتبادل الأفكار، واستكشاف سبل توظيف مهاراتهم للإسهام في تطوير حلول مستدامة للمياه.

يُمثل الإعلان عن الدفعة الأولى من المشاركين خطوة ضمن رؤية أوسع وطويلة الأمد للبرنامج، الذي يهدف بعد انتهاء الأشهر الاثني عشر الأولى إلى مواصلة إشراك الخريجين من خلال شبكة تجمعهم وتتيح لهم فرصاً مستمرة للتعاون والإسهام في المبادرات المتعلقة بالمياه في دولة الإمارات وخارجها.

وفيما يخص سيرة منتسبي الدفعة الأولى من "روّاد المياه"، تعمل شيماء الجنيبي في مجالي تكنولوجيا المعلومات وإدارة المنتجات لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتتمتع بخبرة في الابتكار والتصميم القائم على احتياجات المستخدم.

وبصفتها خبيرة معتمدة في الابتكار، تسعى إلى توظيف نهج عملي يضع المستخدم في صميم الحلول لمعالجة التحديات المتعلقة بالمياه.

وتعمل آمنة البستكي لدى شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، وتختص في الشؤون الدولية والتنمية العالمية، إلى جانب خلفيتها المهنية في العلوم السياسية والقيادة الدبلوماسية.

وعززت تجاربها في الخارج إيمانها بأن الحصول على مياه نظيفة حق أساسي للجميع، كما ساهمت في تعميق اهتمامها بالعلاقة بين المياه والمجتمعات والاستدامة.

وتجمع مهام آية المرزوقي التي تعمل مهندسة مياه في "هيئة كهرباء ومياه دبي" - ديوا -، بين مجالات المياه والطاقة المتجددة والتقنيات الناشئة.

وتشمل خبراتها العدادات الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلى جانب توظيف البيانات والابتكار لتحسين كفاءة الموارد.

ويعمل محمد اليوسفي مستشاراً استراتيجياً في شركة "بين آند كومباني"، ولديه خلفية في الاقتصاد وخبرة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وحل المشكلات من منظور متعدد التخصصات.، ويهتم باستكشاف سبل توظيف الرؤى الاقتصادية والاستراتيجية في مواجهة تحديات ندرة المياه وتعزيز الحلول المستدامة.

تقنيات ناشئة

وتدرس هند الكتبي الذكاء الاصطناعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتهتم بحوكمة التقنيات الناشئة واستخدامها المسؤول، وقد شاركت في تأسيس منظمة طلابية جامعية، وأجرت أبحاثاً حول مدى امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للأطر التنظيمية.

وتعمل حور أهلي في "مؤسسة دبي للمستقبل"، وتتمتع بخبرة في استشراف المستقبل والسياسات العامة وإشراك الشباب.

وشاركت إلى جانب الوفد الإماراتي المعني بمفاوضات المناخفي مؤتمري المناخ "كوب 27 " و"كوب 28"، كما أسهمت في مبادرات توعوية تتناول قضايا المياه.

ويمتلك راشد الدرمكي خلفية أكاديمية في الهندسة الكيميائية وخبرة مهنية في مجال تحلية المياه لدى شركة "أكوا" (ACWA)، ويتخصص في تقنيات المياه والتحديات المرتبطة بندرتها، كما تعزز خبرته في المبادرات المجتمعية والتفاعل بين الثقافات المختلفة اهتمامه بإيصال قضايا المياه إلى شرائح متنوعة من الجمهور.

وتمتلك ريم حبيب خلفية أكاديمية في علوم المناخ والاستدامة من جامعة تورونتو، وتهتم باستكشاف التحديات البيئية وانعكاساتها الأوسع على المجتمع.

ومن خلال العمل التطوعي والمشاركة في مبادرات متنوعة، من بينها برنامج "روّاد وايزر"، تعزز اهتمامها بنشر الوعي حول ترشيد استهلاك المياه وربط الاستدامة البيئية بثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وتعد حور الكثيري رائدة أعمال وطالبة في مجال الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومؤسِّسة شركة "HAAY" الناشئة التي تعمل على تطوير تقنية لاستخلاص المياه من الهواء، وتجمع بين التقنيات الناشئة والحلول العملية في سعيها إلى ابتكار أساليب جديدة لمواجهة ندرة المياه وتعزيز الابتكار في قطاع المياه.

ويعمل سيف الهاملي في القطاع المالي لدى بنك "KfW IPEX-Bank"، ويتمتع بخبرة دولية اكتسبها من خلال عمله في أوروبا ودولة الإمارات.

أعمال استثمارية

وساهم في أعمال استثمارية تتعلق بالبنية التحتية لتحلية المياه ومشاريع أخرى مرتبطة بقطاع المياه. وتشمل اهتماماته إعادة استخدام المياه، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وتبادل المعرفة بين الأسواق الدولية.

ويعمل عبد الله المرزوقي في مجال الطاقة المتجددة لدى شركة "مصدر"، ويتخصص في تمويل المشاريع وتنفيذها وإدارة العلاقات مع الجهات المعنية.

وتشمل اهتماماته حلول المياه القائمة على الطبيعة، وإدارة الطلب على المياه، والنهج التي تربط استدامة المياه باحتياجات المجتمع.

ويدرس علي الحمادي الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة، ويتمتع بخبرة في القيادة الطلابية، إذ تولّى رئاسة عدد من المجالس الطلابية في الجامعة.

ويهتم باستكشاف العلاقة بين المياه والابتكار وتراث دولة الإمارات، كما يسعى إلى تشجيع الشباب على الإسهام في مواجهة تحديات الاستدامة.

وتتبنى مزون المرزوقي نهج التفكير النظمي في التعامل مع تحديات المياه، وتهتم باستكشاف الروابط بين المياه والقضايا البيئية والمجتمعية الأوسع.

وتسعى بشكل خاص إلى فهم أوجه الترابط هذه والإسهام في إحداث أثر ملموس ومستدام على المدى الطويل.

وتعمل سلمى المحيربي فنانة في المجال الإبداعي، وتدرس التصميم الداخلي في جامعة زايد، وتستكشف القضايا البيئية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفنون.

تشمل أعمالها صوراً للمياه والبحر، إلى جانب أعمال فنية تستخدم مواد معاد تدويرها، ضمن إطار اهتمامها بتوظيف الإبداع لتعزيز الوعي بتحديات المياه.

ويعمل زايد مساعد في مجال العلوم البيئية لدى مجموعة موانئ أبوظبي، ويتمتع بخبرة في تنفيذ مشاريع متعلقة بقطاع المياه، ما أكسبه معرفة عملية في مجالي الاستدامة والبنية التحتية.

وتشمل خبراته أيضاً الاطّلاع على سياسات المناخ ونقاشات الاستدامة الدولية من خلال "إكسبو سيتي" ومؤتمر الأطراف "كوب 28".