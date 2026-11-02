طارق الطاير رئيسا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بـ " الوطني الاتحادي"

انتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم (الاثنين) بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، رئيساً للجنة بالتزكية.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي حضره أعضاؤها سعادة كل من خالد عمر الخرجي، مقرر اللجنة، وعائشة راشد ليتيم، والدكتور مروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن حماية المستهلك وفق محاور الموضوع التي شملت البيئة التشريعية المنظمة لحماية المستهلك، والسياسات والاستراتيجيات لحماية المستهلك، والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لحماية المستهلك.