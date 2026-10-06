56 مليار دولار الفرص الاستثمارية لأبوظبي في «إكسبو ريال» ميونيخ

دشنت أبوظبي مشاركتها في معرض إكسبو ريال 2026 الذي انطلقت فعالياته، أمس، في مدينة ميونيخ الألمانية مستعرضة منظومتها المتكاملة من الفرص الاستثمارية والمشاريع التنموية في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتطوير الحضري.

ويعد إكسبو ريال المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر الجاري -أحد أبرز المعارض الدولية المتخصصة في قطاع العقارات والاستثمار، ويقود مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (أديبك) مشاركة الإمارة ضمن جولة أبوظبي الدولية للبنية التحتية 2026.

حيث يستعرض أمام المستثمرين العالميين فرصاً استثمارية في قطاع البنية التحتية تتجاوز قيمتها 56 مليار دولار ضمن محفظة تضم 500 مشروع.

وقال المهندس ميسرة محمود سالم عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار في البنية التحتية والتطوير الحضري مرتكزة علي رؤية تنموية طموحة ومشاريع استراتيجية تعزز تنافسية الإمارة وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات والاستثمارات الدولية.

وأضاف أن مشاركة أبوظبي في معرض إكسبو ريال 2026 تعكس حرص الإمارة على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة والتعريف بما توفره من فرص استثمارية نوعية في قطاعات البنية التحتية والتطوير الحضري في ظل ما تشهده من نمو متسارع وتوسع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية أن المركز يقود من خلال مشاركته في المعرض جهود التعريف بمحفظة واسعة من المشاريع والفرص الاستثمارية بما يعكس حجم الطموحات التنموية للإمارة، ويتيح للمستثمرين والشركات العالمية الاطلاع على المشاريع المستقبلية وفرص التعاون والشراكة.

وأشار إلى أن أبوظبي تركز على توظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في تطوير بنيتها التحتية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية.

وأكد أن مشاركة أبوظبي في إكسبو ريال 2026 لا تقتصر على استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية، وإنما تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جسور التواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية وتحويل الفرص إلى شراكات ومشاريع نوعية.