هزاع بن زايد: توحيد الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة والجاهزية الأمنية

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي.

واطّلع سموه، خلال اللقاء، على نتائج تقرير الأداء النصف السنوي الأول للعام الجاري، بما في ذلك مؤشرات الأداء المتعلقة بحملات التفتيش الميداني للمناطق الصناعية في منطقة العين، والتي تقودها شرطة أبوظبي بالتعاون مع 14 شريكاً من الجهات المعنية، في إطار منظومة متكاملة تستهدف ضمان الامتثال للأنظمة والقوانين، والحد من المخالفات الأمنية والعمالية والبيئية والتجارية والصحية، بما يعزز بيئة عمل آمنة ومستدامة تدعم التنافسية الاقتصادية للمنطقة.

كما اطّلع سموه على خطط تعزيز الجاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث، التي تأتي في إطار الحرص على تبني أفضل الممارسات العالمية ورفع كفاءة الاستجابة المؤسسية وضمان استمرارية الأعمال واستدامة الخدمات في جميع الظروف.

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والمدنية في ترسيخ الأمن والاستقرار ودعم مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً سموه أهمية توحيد جهود جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتحقيق أعلى معايير الجودة والجاهزية في المنظومة الأمنية الاستباقية.