انطلاق أعمال الدورة العاشرة لمنتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة

انطلقت اليوم فعاليات الدورة العاشرة من منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة، الذي يقام على مدار يومين في منتجع جميرا جزيرة السعديات أبوظبي، برعاية رئيسية من شركة دولفين للطاقة وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وتقام الدورة بتنظيم من مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، لتجمع قادة من المنطقة تحت شعار "إعادة تعريف الازدهار: كيف يُسهم الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة وتقييم رأس المال الطبيعي والاجتماعي في تشكيل التنمية المستدامة".

وقالت هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة التابعة لهيئة البيئة - أبوظبي، إن مرور عشر سنوات على منتدى ريادة الأعمال المستدامة يمثل محطة مهمة بالنسبة لنا، إذ يعكس عقدا من الحوار والشراكات والعمل المتواصل في مجال الاستدامة.

وأكدت الحوقاني، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق فعاليات المنتدى، إن المنتدى أصبح على مدار هذه السنوات منصة تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار والخبراء لمناقشة أبرز قضايا الاستدامة، ليس فقط من منظور التحديات التي نواجهها، وإنما أيضا من منظور الفرص المتاحة، وكيف يمكننا تحويل هذه الطموحات إلى إجراءات عملية وتأثير ملموس.

وأضافت: يأتي موضوع المنتدى هذا العام تحت عنوان "إعادة تعريف الازدهار"، في توقيت بالغ الأهمية، ونحن نعيد التفكير في مفهوم الازدهار وكيف يمكن أن يرتبط ببناء اقتصادات أكثر استدامة، كما نبحث بشكل خاص في الدور الذي يمكن أن يؤديه الاقتصاد الإيجابي تجاه الطبيعة، إلى جانب تقدير رأس المال الطبيعي والاجتماعي، في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهارا للجميع.