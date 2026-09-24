بحث تطوير منظومة العدالة في أبوظبي

استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، والوفد المرافق له.

حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ومواكبة مستجدات العمل القضائي.

وأكد المستشار العبري، أن زيارة وفد محاكم أبوظبي العالمي تعكس عمق التكامل والتعاون بين المؤسسات القضائية في إمارة أبوظبي، وتجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الممارسات القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة، ويدعم مسيرة التحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.

من جانبه، أكد اللورد باتريك هودج، أهمية تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك.

مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الممارسات بما يدعم كفاءة منظومة العمل القضائي. إلى ذلك، تعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على نظام إدارة القضايا في محاكم أبوظبي، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تطوير الحلول الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإجراءات القضائية.