«تدوير» تحول 3.5 ملايين طن من النفايات بعيداً عن المطامر

أصدرت مجموعة تدوير، الجهة المسؤولة عن إدارة وتطوير قطاع النفايات والموارد في إمارة أبوظبي، تقرير الاستدامة لعام 2025، الذي سلط الضوء على التقدم المحرز في الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

وخلال عام 2025، نجحت مجموعة تدوير في تحويل أكثر من 3.5 ملايين طن من النفايات بعيداً عن المطامر، محققة نسبة تحويل إجمالية بلغت 37.7 %، بالتوازي مع مواصلة تعزيز البنية التحتية والقدرات الداعمة لانتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الدائري.

وعززت مجموعة تدوير خلال العام نفسه قدراتها التشغيلية وفي مجال استرداد الطاقة من خلال بدء تشغيل شركة «تدوير للخدمات والحلول البيئية» (TESS) وشركة «تجميع»، ذراعها المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع النفايات ونقلها.

واستحوذت مجموعة تدوير على حصة استراتيجية في محطة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، فيما بلغت نسبة إنجاز أعمال إنشاء محطة البحوث لتحويل النفايات إلى طاقة 65 %، بما يدعم تطوير البنية التحتية اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.

وقال إتيان بيتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: «شكل عام 2025 محطة مهمة في مسيرة النمو الاستراتيجي لمجموعة تدوير، إذ عززنا عملياتنا واستثمرنا في البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخلاص قيمة أكبر من النفايات..

ونواصل التركيز على بناء الشراكات وتبني التقنيات وتطوير الحلول المتكاملة التي تسهم في تحويل النفايات إلى موارد وطاقة، دعماً لطموحنا بتحويل 80 % من النفايات البلدية الصلبة في إمارة أبوظبي بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031».