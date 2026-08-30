منتسبات شرطة أبوظبي على منصة التكريم

احتفلت قطاعات وإدارات القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، تقديراً لعطاء ابنة الإمارات وإسهاماتها المتميزة في مسيرة العمل الشرطي والأمني، واعتزازاً بما حققته من إنجازات جسّدت كفاءتها وقدرتها على التميز وتحمّل المسؤولية في مختلف التخصصات والمهام.

ونظّم قطاع الأمن الجنائي احتفالاً بهذه المناسبة، بحضور العميد حمود سعيد العفاري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط والمنتسبين، حيث جرى تكريم عدد من المنتسبات تقديراً لجهودهن وإسهاماتهن الفاعلة في دعم مسيرة العمل والتطوير والتميز المؤسسي.

كما أقامت مديرية شرطة العين، بالتنسيق مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية في نادي ضباط شرطة العين. وكرمت إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية منتسباتها المتميزات.