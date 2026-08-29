10 أيام من التراث والابتكار والاستدامة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت أمس فعاليات النسخة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر إلى 6 سبتمبر 2026، في دورة تعد الأكبر والأوسع نطاقاً منذ تأسيس المعرض عام 2003.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، المعرض بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، حيث يشغل المعرض هذا العام كامل مرافق مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى، على مدى 10 أيام متواصلة، في خطوة تعكس النمو المتسارع الذي يشهده الحدث والإقبال المتزايد من العارضين والزوار من داخل الدولة وخارجها.

أحدث المنتجات

ويجمع المعرض تحت سقف واحد نخبة الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية والمتخصصين والهواة من مختلف أنحاء العالم، مستعرضاً أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات المرتبطة بقطاعات الصيد والفروسية والصقارة والرحلات البرية والأنشطة الخارجية، إلى جانب البرامج الثقافية والتراثية التي تعكس ثراء الموروث الإماراتي وتنوعه.

وتتوزع فعاليات المعرض على 15 قطاعاً رئيسياً تشمل الصقارة والفروسية والإبل وسباقات السلوقي وبنادق ومستلزمات الصيد والمنتجات والخدمات البيطر ية وسياحة السفاري ورحلات البر ومعدات الصيد البحري والرياضات المائية والمركبات الترفيهية والفنون والحرف التراثية وحماية البيئة والتراث وغيرها من القطاعات المتخصصة التي تلبي اهتمامات مختلف فئات الزوار.

كما يقدم المعرض برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية والتجارب التفاعلية التي تنسجم مع مبادرة «عام الأسرة»، وتشمل منطقة مخصصة للأطفال تضم ورشاً تعليمية وإبداعية وأنشطة تعريفية بالتراث الإماراتي والعادات والتقاليد الأصيلة، إلى جانب جلسات للتعرف إلى الصقور والحرف التقليدية والفنون التراثية.

ويواصل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2026 استقبال زواره حتى 6 سبتمبر المقبل، ليتيح للجمهور الاستمتاع بفعالياته المتنوعة واكتشاف ما يقدمه من تجارب تراثية وثقافية وترفيهية وتجارية فريدة، ترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للصيد والفروسية والصقارة والتراث الثقافي.

كما تشهد دورة 2026 تنظيم ثمانية مزادات متخصصة للصقور، تُعد من أبرز الفعاليات المصاحبة للمعرض، حيث أقيم أربعة منها قبيل انطلاق الحدث، فيما تستمر أربعة مزادات أخرى خلال عطلات نهاية الأسبوع طوال فترة المعرض.

وتتيح المزادات المشاركة حضورياً وعبر المنصات الإلكترونية، بما يوفر فرصة لهواة الصقارة والملاك والمربين من مختلف أنحاء العالم لاقتناء نخبة من الصقور المتميزة بجمالها وقدراتها الفريدة.