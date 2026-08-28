برعاية حمدان بن زايد.. انطلاق فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ23 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والذي يقام من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تراثنا عزنا وفخرنا»، وتمتد للمرة الأولى في تاريخ المعرض إلى عشرة أيام، لتكون الأكبر منذ انطلاقه في عام 2003

ويأتي المعرض بتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، بشراكة استراتيجية مع نادي صقاري الإمارات، حيث تمت زيادة عدد أيام الفعاليات إلى 10 أيام استجابة للإقبال المجتمعي اللافت والنجاحات الكبيرة التي حققتها الدورات السابقة، وللمرة الأولى، سيشغل المعرض مرافق مركز أدنيك أبوظبي المتطورة، ما يتيح للزوار تجربة استثنائية وأكثر تفاعلية.

ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويشهد في نسخته الأكبر في تاريخه مشاركة قياسية من الشركات والعلامات التجارية المتخصصة ضمن 15 قطاعاً متنوعاً، تستعرض أحدث المعدات والتقنيات والتجارب التراثية من مختلف أنحاء العالم ، كما يحتضن أكثر من 40 فعالية ونشاطا ثقافيا وترفيهيا، والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع والفئات العمرية.