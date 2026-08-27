رسوم "درب" مجانية خلال عطلة المولد النبوي

قالت كيو موبيليتي إن رسوم بوابات "درب" للتعرفة المرورية، والتي تشمل بوابات ساس النخل، والمقطع، وربدان، والسعديات، ستكون مجانية يوم الجمعة 28 أغسطس "عطلة المولد النبوي" على أن يُستأنف احتساب الرسوم اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس، وفق المواعيد المعتمدة.

و تستمر التعرفة المرورية على بوابتي القرم وغنتوت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، برسوم تبلغ 4 دراهم إماراتية لكل عبور.

وفيما يخص خدمة "مواقف"، تُعفى المواقف العامة في إمارة أبوظبي من الرسوم يوم الجمعة 28 أغسطس، باستثناء المواقف الطابقية العامة، التي يستمر تطبيق رسومها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع وفق الرسوم الاعتيادية المقررة لها، على أن يستأنف احتساب رسوم المواقف العامة اعتباراً من يوم السبت 29 أغسطس.

وفيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين في أبوظبي والعين، أشارت الشركة إلى أنها ستكون مغلقة يوم 28 أغسطس، على أن يُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 31 أغسطس، وفق ساعات العمل المعتادة.

وأكدت كيو موبيليتي في الوقت ذاته استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، وتطبيق "درب"، ومنصة "تم".





