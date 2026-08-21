14 كيلومتراً من الغاف لصد الرياح في العين

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع إنشاء وتطوير مصدات الرياح على امتداد طريق طحنون بن محمد، بطول 14 كيلومتراً، ويتضمن زراعة 1807 أشجار غاف، بهدف الحد من زحف الرمال، وتعزيز حماية الطريق والمناطق المحيطة به، ودعم الاستدامة البيئية.

وقالت المهندسة اليازية راشد النيادي، مديرة المشروع، إن المشروع يأتي في إطار جهود بلدية مدينة العين لتعزيز الغطاء النباتي وإنشاء أحزمة خضراء تعمل مصدات طبيعية للرياح، بما يسهم في خفض سرعتها والحد من حركة الرمال وزحفها، وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق، وحماية المرافق والمناطق السكنية المجاورة.

وأضافت أن المشروع يعتمد على زراعة أشجار الغاف، لما تتميز به من قدرة عالية على التكيف مع البيئة الصحراوية، بما يسهم في تكوين مصدات رياح فعالة، مدعومة بنظام ري حديث وعالي الكفاءة يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية، إلى جانب برامج للتشغيل والصيانة تسهم في استدامة الغطاء النباتي والمحافظة على كثافته.

وأوضحت أن الدراسات الفنية للمشروع تشير إلى قدرة المصدات على الحد من زحف الرمال بنسبة تُراوح بين 70% و90% في المناطق الواقعة خلفها، وفقاً لكثافة الغطاء النباتي واتجاه الرياح السائدة، بما يسهم في تقليل تراكم الرمال على الطريق، والحد من تأثير العواصف الرملية في المناطق المحيطة، إلى جانب المساهمة في خفض مستويات الضوضاء.