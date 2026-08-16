حملة «صيف بلا حوادث» تعزز التوعية المرورية

نظمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، معرضاً مرورياً توعوياً في مركز إسعاد المتعاملين، بالتعاون مع أكاديمية ياس للتدريب وبمشاركة عدد من الجهات المتخصصة، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، بهدف تعزيز الثقافة المرورية ورفع الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، والتعريف بالاستخدام الآمن للدراجات، بما يسهم في الحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكد العميد سيف حمد الزعابي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، أن المعرض يأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي لتعزيز الوعي المروري ونشر ثقافة القيادة الآمنة.

مشيراً إلى أهمية تعريف السائقين ومستخدمي الطريق بأفضل الممارسات المرورية والالتزام بقواعد السير والمرور للحد من الحوادث والإصابات، تحقيقاً لرؤية شرطة أبوظبي في توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة.