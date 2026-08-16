دفاع مدني أبوظبي يدرب الأسر على الإسعاف

شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة «أسرتي مسؤولة»، التي نظمها مركز التواجد البلدي التابع لدائرة البلديات والنقل في مجلس العامرة بمدينة العين، تزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.

وقدّمت الهيئة خلال المبادرة جلسات توعوية تناولت أساسيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة المنزلية، وأهمية سرعة الاستجابة والتصرف السليم عند وقوع الحوادث، إلى جانب تدريب عملي للمشاركين على كيفية التعامل الآمن مع عدد من الإصابات والحالات المنزلية الطارئة، بما في ذلك حالات اختناق الأطفال، والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق.

وأسهمت الجلسات والتدريبات العملية في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تعزز جاهزية الأسر للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، وتسهم في الحد من مخاطر الحوادث المنزلية وآثارها، بما يدعم إيجاد بيئة أسرية أكثر أمناً وسلامة.

وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتمكين أفراد المجتمع من حماية أنفسهم وأسرهم والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.