شرطة أبوظبي تعزز الوعي الأمني للأطفال

نظمت إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي، فعالية تعليمية وترفيهية لأطفال مركز «زين للإبداع»، في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الأمني لدى الأطفال بأساليب تفاعلية تتناسب مع أعمارهم، وترسيخ السلوكيات الإيجابية والقيم المجتمعية في نفوسهم.

وأكدت أن الفعالية تجسد اهتمامها بتعزيز الشراكة المجتمعية وغرس الثقافة الأمنية لدى النشء، من خلال برامج مبتكرة تجمع بين التعليم والتوعية والترفيه، وتسهم في تعريف الأطفال بطبيعة العمل الشرطي والخدمات التي تقدمها مختلف القطاعات والإدارات، بأسلوب مبسط ومشوق يعزز استفادتهم وتفاعلهم.

وتضمنت الفعالية عروضاً ميدانية قدمها قطاع المهام الخاصة، استعرض خلالها مهارات الكلاب البوليسية «K9»، فيما قدمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية تجربة تفاعلية باستخدام تقنية الواقع الافتراضي «VR»، أتاحت للأطفال خوض تجربة تعليمية مبتكرة والتعرف إلى عدد من مجالات التدريب الشرطي.