دعوة أولياء الأمور إلى حماية الأطفال من مخاطر الصيف

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية المتابعة المستمرة للأطفال وعدم تركهم في المسابح دون رقابة مباشرة، وذلك ضمن رسائلها التوعوية في النسخة السابعة من حملة «صيف بأمان»، مشددةً على أن اليقظة الدائمة تمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم من الحوادث، داعية أولياء الأمور إلى حمايتهم من مخاطر الصيف.

كما حذرت الهيئة من ترك الأطفال داخل المركبات أثناء التسوق أو قضاء الاحتياجات، حتى وإن كان ذلك لفترات قصيرة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة داخل المركبات.

ودعت أولياء الأمور إلى تعزيز وعي الأبناء بالسلوكيات الآمنة، وكيفية التصرف في الحالات الطارئة، مع الحرص على توفير وسائل السلامة المناسبة في المنازل وأماكن الترفيه، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز الوقاية.