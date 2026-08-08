بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي .. (7X) تعلن الفائزين في هاكاثون الميل التالي

أعلنت سفن إكس (7X)، بالتعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي، عن الفرق الفائزة في هاكاثون الميل التالي «Next Mile»، تحت شعار: «بناء مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل في التجارة والنقل والخدمات اللوجستية»، والذي استمر على مدار 24 ساعة، وتنافس خلاله 15 فريقاً من طلاب الأكاديمية على تطوير نماذج أولية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل بهدف تبسيط العمليات ورفع كفاءتها في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وشكّل الهاكاثون أولى محطات مبادرة «Build with 7X» للابتكار المفتوح، والتي أطلقتها المجموعة لإرساء نموذج جديد لتطوير الحلول والمنتجات التقنية، يقوم على مواءمة الاحتياجات التشغيلية الفعلية مع الكفاءات الأكاديمية والمواهب التقنية والشركات الناشئة، بما يسرّع اختبار الأفكار الواعدة وتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع.

كما عكس تنظيم الهاكاثون بالشراكة مع أكاديمية 42 أبوظبي تكامل الجهود الوطنية لإعداد الكفاءات الرقمية، وربطها باحتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية، دعماً لتوجهات دولة الإمارات في ترسيخ الابتكار والذكاء الاصطناعي بوصفهما ركيزتين للتنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية.

وخلال الهاكاثون، عملت الفرق المشاركة على تطوير نماذج أولية لثلاثة محاور تشغيلية ذات أولوية، شملت التوجيه الديناميكي لعمليات الميل الأخير، والتخطيط الذكي للطاقة الاستيعابية والتحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي الوكيل في تحليل البيانات، واتخاذ القرار، وتنفيذ المهام بصورة مستقلة.

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): «لم يعد مستقبل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية يقاس بسرعة حركة البضائع فحسب، بل بسرعة تحويل البيانات إلى قرارات، والأفكار إلى تطبيقات، والابتكار إلى أثر اقتصادي ملموس».

من جانبها، قالت فاطمة الفولاذي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: «نؤمن أن أفضل السبل لإعداد الجيل القادم من رواد الذكاء الاصطناعي تتمثل في تمكينهم من خوض تحديات واقعية تنطلق من احتياجات القطاعات المختلفة، بما يتيح لهم تطوير حلول ذات أثر ملموس من خلال التعلم بالممارسة».

وقيّمت لجنة التحكيم المشاريع المشاركة وفق معايير شملت جدوى الفكرة، وقابليتها للتطبيق، والأثر المتوقع في تعزيز كفاءة العمليات، إلى جانب جودة التنفيذ.

وفي ختام الهاكاثون، جرى تكريم الفرق الفائزة، حيث حصد فريق «Nova Dreamers» المركز الأول عن مشروعه ضمن مسار التحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية، فيما جاء فريق «CatDoesDelivery» في المركز الثاني عن مشروعه ضمن مسار التخطيط الذكي للطاقة الاستيعابية، وحل فريق «HUBris» في المركز الثالث عن مشروعه ضمن مسار التحسين التنبؤي للشبكات اللوجستية.

وحصلت الفرق الفائزة على جوائز نقدية بقيمة 15 ألف درهم للمركز الأول، و10 آلاف درهم للمركز الثاني، و5 آلاف درهم للمركز الثالث.